Rüsselsheimer Boxer Marco Lesner ist Europameister

Europameister des Verbandes WBF wurde der Rüsselsheimer Schwergewichtsboxer Marco Lesner (links) am Samstagabend in der Großsporthalle seiner Heimatstadt., sehr zur Freude von Promoter Fatih Altunkaya (hinten). Gegner Adnan Redzovic musste in der zweiten Runde nach einem Bizepsriss aufgeben. (© Uwe Krämer)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Rüsselsheim - Der Rüsselsheimer Schwergewichtsboxer Marco Lesner hat am Samstagabend den EM-Titel der World Boxing Federation (WBF) gewonnen. Vor 1500 Zuschauern in der Großsporthalle seiner Heimatstadt musste Gegner Adnan Redzovic wegen eines Bizepsrisses im Schlagarm in Runde zwei aufgeben. Nach leichten Vorteilen des 47-jährigen Lesner in der ersten Runde hatte der Bosnier in der zweiten Runde zunächst die besseren Schläge verzeichnet, doch dann flog nach knapp einer Minute plötzlich das Handtuch aus seiner Ringecke. Mit schmerzverzerrtem Gesicht ließ sich Redzovic von der Ringärztin untersuchen und konnte dann nicht mehr weiterboxen.

„Ich fühlte mich in der ersten Runde gut, auch wenn er sehr harte Hände hatte”, sagte Lesner. „Anfang der zweiten Runde hat er mich dann mal kurz angeklingelt; ich habe was aufs Ohr gekriegt und habe kurz gewackelt.” Die folgende Aufgabe des Gegners fand Lesner „sehr schade, denn ich hätte den 1500 Leuten gerne was geboten, so war es sehr kurz gewesen”. Trainer José Varela, der 1986 in derselben Halle Europameister geworden war, zeigte sich zufrieden mit seinem Schützling: „Wir lagen sehr gut im Rennen und es lief, wie wir uns das gedacht haben..” Varelas Einschätzung: „Ohne Verletzung wäre Redzovic in der vierten, fünften Runde k.o. gegangen.”

Junioren-Finale nach einer Minute vorbei

Für die 1500 Zuschauer in der Halle war schon der erste der beiden Hauptkämpfe des Abends zu früh beendet worden. Der 17 Jahre alte Wiesbadener Mittelgewichtler Ilias El Goudani gewann ebenfalls nach knapp einer Minute in der zweiten Runde den Junioren-WM-Titel des Verbandes UBF (Universal Boxing Federation). Der bosnische Gegner Slavisa Miodrag ging nach ausgeglichener Anfangsphase k.o.

Für die Zuschauer gab es nach Lesners kurzem EM-Kampf aber noch ein romantisches Nachspiel. Ein riesiges Plakat mit der Aufschrift „Seni Seviyorum – ich liebe Dich” wurde langsam von der Hallendecke runtergelassen. Der Rüsselsheimer Boxer bat seine Lebensgefährtin in den Ring, ging auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Unter Tränen und dem Jubel der Zuschauer sagte die 39 Jahre alte Boxtrainerin und Kampfrichterin laut und deutlich: „Ja”. Marco Lesner: „Mein zweiter Sieg heute – und der wichtigste”.