Schwergewichtsboxer Kabayel gewinnt EM-Titel in Heimatstadt

Der 107 Kilogramm schwere Boxprofi startete etwas nervös in den Kampf. In der zweiten Runde kam er besser hinein, kassierte dann jedoch einen Schlaghagel, der ihn kurz in die Seile beförderte. Der schwer am rechten Auge getroffene Lokalmatador kam unter lautstarken „Agit“-Rufen in der dritten Runde beeindruckend zurück und setzte den Kroaten immer mehr unter Druck, bis der 110 Kilogramm schwere Kontrahent unterlag.