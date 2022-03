Ukrainer Usyk will trotz Kriegs gegen Joshua boxen

Will trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine den geplanten Rückkampf gegen Anthony Joshua bestreiten: Alexander Usyk. (Bild: dpa) (Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Schwergewichtsweltmeister Alexander Usyk aus der Ukraine hat angekündigt, trotz des russischen Angriffs den geplanten Rückkampf gegen den Briten Anthony Joshua bestreiten zu wollen.

Er habe sich dazu entschieden, mit der Vorbereitung zu beginnen, teilte Usyk bei Instagram mit. Der 35-Jährige hatte zuvor erklärt, sein Heimatland auch mit der Waffe verteidigen zu wollen.

Auf dem Video, in dem sich Usyk äußert, ist hinter ihm an einem Haus ein Band in den ukrainischen Farben Gelb und Blau zu sehen. Darauf steht an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet „Hands off Ukraine, Putin“ (Hände weg von der Ukraine, Putin).

Usyk hatte Joshua im vergangenen September in London als Weltmeister entthront und hält die Titel der Weltverbände WBC, WBA, IBF und IBO. Ein Rückkampf war eigentlich für Mai geplant, war wegen der russischen Invasion in die Ukraine aber verschoben worden und soll nun im Juli stattfinden. „Eine große Zahl von Freunden hat entschieden, mich zu unterstützen“, schrieb Usyk.

© dpa-infocom, dpa:220326-99-679977/2