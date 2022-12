Altiora Artemis gewinnt Overwatch-Turnier Calling All Heroes

„Ich fühle mich wirklich unglaublich. Wir haben so viel Mühe in diesen Sieg gesteckt“, sagte Veronica „Wicca“ Haggerty im Interview nach dem Match. „Ich habe viel Respekt für die Mitglieder von Dart Monkeys, wie Eskay, Aspen und MovingFish7. Sie derart gut besiegen zu können, ich bin so stolz.“