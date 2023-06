Arbeitsniederlegung in LCS nach Einigung mit Riot beendet

Als Antwort auf umstrittene Änderungen an der Nachwuchsliga NACL hatte die LCSPA am 29. Mai für eine Arbeitsniederlegung der Profi-Spieler in der LCS gestimmt. Daraufhin hatte Riot den Start der Sommer-Saison zunächst verschoben, zusätzlich aber auch mit der Absage der gesamten Saison gedroht, falls es nicht zu einer Einigung zwischen den beiden Parteien käme.