Audi bewertet Regelverstoß: Abt spendet an Einzelperson

Daniel Abt soll bei der E-Sports-Serie «Race at Home Challenge» geschummelt haben.

Berlin – Der Regelverstoß von Formel E-Fahrer Daniel Abt bei der E-Sports-Serie «Race at Home Challenge» wird auch von seinem Arbeitgeber Audi-Motorsport bewertet werden.

«Wir sind in der Diskussion, wie wir damit umgehen», sagte Audi-Pressesprecher Daniel Schuster der Deutschen Presse-Agentur, «keine Frage, es war ein Regelverstoß.» Der 27-Jährige Abt hatte am Wochenende bei dem E-Sport-Lauf auf der virtuellen Strecke des Flughafen Tempelhofs dem Simracing-Experten Lorenz Hörzing das Steuer überlassen und wurde zu einer Strafe von 10.000 Euro verurteilt.

Die Schummelei bei dem fünften Lauf fiel auf, weil der vermeintliche Abt, der in den Läufen zuvor immer die Punkteränge verpasst hatte, in Tempelhof auf dem dritten Platz gelandet war. Zudem hatte Abt beim Interview während des Rennens seine Videokamera ausgeschaltet, so dass auch Fahrerkollegen schnell eine Schummelei ausmachten.

Abt, der sich nach dem Rennen in einem Statement entschuldigt hatte, wird die 10.000 Euro Strafe einer bedürftigen Einzelperson zukommen lassen.