Aus im Achtel für HeroMarine bei IEM Katowice in Starcraft 2

„Ehrlich gesagt bin ich sehr enttäuscht, aber trotzdem eine tolle Leistung am Ende“, schrieb HeroMarine nach dem Turnieraus auf seinem Twitter-Kanal. In seiner Gruppe zeigte der Spieler von Mouz noch, warum er seit Jahren als bester deutscher Spieler gilt. Er holte sich den zweiten Platz (4-1) und gewann unter anderem gegen den Gruppenersten Cho „Maru“ Seong-ju, der bei den meisten Experten sicher in den Top Drei der besten Spieler der Welt gesetzt ist.