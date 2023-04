BDS fertigt Vitality ab und steht im Finale der LoL LEC

Sowohl Vitality als auch BDS waren ungeschlagen durch die Gruppenphase in das LEC Halbfinale gerauscht. Dort zeigte sich jedoch nur BDS von seiner besten Seite. Vor allem in den ersten beiden Partien hielt das Team um Crownie Vitality über weite Strecken aus dem Spiel. In der entscheidenden Partie holte BDS dann einen Rückstand auf und belohnte sich mit der ersten Finalteilnahme in der Geschichte der Organisation.