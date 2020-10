BDS gewinnt europäisches Herbst-Major in Rocket League

Team BDS dominiert auch das RLCS Herbst-Major. (Archivbild). Foto: Psyonix/dpa (Foto: Psyonix/dpa)

San Diego - BDS bleibt im europäischen Rocket League das Maß der Dinge: Beim Herbst-Major der RLCS X bleibt das Team ungeschlagen und krönt sich zum Meister. Nach dem Gewinn von zwei der drei Qualifikationsturniere besiegte das Schweizer Team nun im Major-Finale Vitality mit 4:2 nach Spielen.

«Beim Stand von 3:0 hatten wir irgendwie Angst davor, das Finale zu gewinnen. Das konnte Vitality nutzen, um selbst zwei Spiele zu gewinnen», sagte BDS-Spieler Alex «Extra» Paoli nach dem Finale. «Wir waren im Herbst-Split sehr gut und ich bin mir sicher, dass wir das auch in den nächsten beiden Splits sind».

BDS startete stark ins Finale und gewann die ersten beiden Spiele mit 1:0. In Spiel drei fing BDS dann an zu schwächeln. Die Schweizer verspielten eine 2:0-Führung und konnten das Spiel erst knapp in der Nachspielzeit durch ein Tor von Marc «MaRc_By_8.» Domingo entscheiden.

Die Schweizer wirkten danach wie neben der Spur. Zweimal gingen sie mit 1:0 in Führung und verloren dann beide Spiele mit 1:2. Erst in Spiel sechs konnten sie den Comeback-Versuch von Vitality stoppen und sicherten sich mit einem 2:1 den Major-Sieg.

Wirklich knapp wurde es für BDS eigentlich nur einmal während des Turniers. Im Halbfinale standen die Schweizer mit einem 1:3-Rückstand gegen Galaxy Racer kurz vor dem Aus. BDS kämpfte sich aber noch einmal zurück und sicherte sich im siebten Spiel nach 4:20 Minuten den Finaleinzug.

Nach dem Major-Sieg führt BDS nun deutlich die europäische Rangliste an und ist damit, nachdem ein Drittel der Saison gespielt wurde, auf dem besten Weg, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

