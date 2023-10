BIG verliert letzte CS:GO-Serie in Blast Fall Showdown

Der Blast Showdown war das letzte Turnier auf hohen Niveau, das in CS:GO ausgespielt wurde. Zur IEM Sydney, die am 16. Oktober beginnt, setzt die Szene auf das kürzlich erschienene „Counter-Strike 2“. BIG feiert das eigene CS2-Debüt am Montag in der Qualifikation zur ESL Challenger Jönköping.