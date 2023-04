BIG verpasst Qualifikation zum Blast CS:GO-Major

Im zweiten europäischen RMR-Turnier scheiterte BIG bereits knapp an Ninjas in Pyjamas. Im Last-Chance-Bracket war noch ein letzter Platz zu vergeben, gegen starke Konkurrenz war der Weg aber von Beginn an weit. Nach einem 2:0 gegen Falcons erwies sich Cloud9 schließlich zu stark. Zwar erlaubte sich auch der Gegner mehrere Fehler, die eine wackelige Leistung von BIG aber nicht ausgleichen konnten.