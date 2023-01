BIG verpasst vorerst Finalrunde in CS:GO Blast Spring Groups

Die weiteren Plätze im Finalturnier gingen an Natus Vincere, das knapp ein Sensations-Aus gegen Complexity abwendete, sowie an Astralis. Der zweifache dänische Major-Gewinner zeigte sich in verbesserter Form, setzte sich gegen OG allerdings erst in der Verlängerung einer hart umkämpften dritten Karte durch.