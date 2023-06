BIG wechselt in CS:GO-Offseason drei Spieler aus

Aus der bisherigen Aufstellung bleibt neben Ansager Johannes „tabseN“ Wodarz nur Karim „Krimbo“ Moussa. Aus dem eigenen Academy-Team rücken dafür Elias „s1n“ Stein, der bereits beim Rio-Major als Ersatzspieler zum Einsatz kam, sowie David „prosus“ Hesse auf. „Wir haben Jahre in ihre Ausbildung gesteckt und eng mit ihnen an unser Vision gearbeitet. Nun ist es Zeit, sie von der Leine zu lassen“, erklärt BIGs Chief Gaming Officer Roman Reinhardt in einer Pressemitteilung.