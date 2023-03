BIG zieht ins Halbfinale der LoL Prime League ein

In dieser Best-of-Five-Serie war Mouz nach dem Auftaktsieg auch im zweiten Spiel vorne, doch BIG drehte die Partie noch zum Ausgleich. Spiel drei ging dann klar an die Berliner. In der vierten Partie zeigte Mouz nochmal starken Kampfgeist, musste sich letztlich aber seinem Kontrahenten geschlagen geben.