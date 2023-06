CGN Esports verteidigt Titel in Valorant DACH Evolution

Wie bereits im Upper-Bracket-Finale ging die erste Karte an CGN. Danach schlug Mouz jedoch mit zwei starken Karten zurück und übernahm die Führung in der Serie. Auf einer engen vierten Karte hatte CGN den längeren Atem, und setzte sich im Entscheidungsspiel souverän durch. Zur Siegesfeier stimmten die Fans in der Krefelder TakeTV-Bar dann „Viva Colonia“ von den Höhnern an.