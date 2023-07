CGN und Fokus verpassen Playoffs beim Valorant Ascension

Während die deutschen E-Sport-Organisationen zum Zuschauen verdammt sind, treffen die Roster von Apeks, Gentle Mates, SAW und Acend in den Playoffs aufeinander. Für sie bleibt der Traum von der EMEA League vorerst am Leben. Der Sieger beim Ascension sichert sich nämlich einen Platz in der höchsten Valorant-Liga der EMEA-Region für mindestens zwei Jahre.