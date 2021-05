Cloud9 besiegt Weltmeister Damwon in Gruppe C des LoL MSI

Cloud9 umJungle-Spieler Robert «Blaber» Huang hat Damwon Gaming im Mid-Season Invitational besiegt. Foto: Riot Games/dpa (Bild: dpa) (Foto: Riot Games/dpa)

Reykjavik - Das nordamerikanische Team Cloud9 hat überraschend den Weltmeister Damwon Kia in Gruppe C des League of Legends Mid-Season Invitational in Island gewonnen. Die Mannschaft um Luka «Perkz» Perković verbesserte damit deutlich ihre Chancen auf das Vorrücken in die nächste Phase.

«Wir waren sehr selbstsicher, als wir in dieses Spiel gegangen sind», sagte C9s Jungle-Spieler Robert «Blaber» Huang im Interview nach dem Spiel. «Damwon sind keine Könige mehr. Sie sind ein sehr gutes Team, aber sie sind besiegbar.»

Cloud9 hatte im Hinspiel am ersten Spieltag des internationalen Turniers gegen DK verloren und konnte danach ansonsten nur ein Spiel gewinnen. Die LCS-Sieger benötigten nach dem Spiel gegen die Koreaner noch weiterhin Erfolge in Gruppe C. Der LoL-Weltmeister hingegen benötigte nur noch einen Sieg.

Ebenfalls in der Gruppe vertreten sind Detonation Focusme aus Japan und Infinity Esports aus Lateinamerika, die vor ihrer Begegnung mit einer Bilanz von 1:2 Siegen auf dem dritten Platz der Tabelle standen.

© dpa-infocom, dpa:210511-99-557916/3