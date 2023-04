Cloud9 gewinnt LoL-Liga LCS und sichert MSI-Qualifikation

Als bestplatziertes Team der regulären Saison ging Cloud9 als klarer Favorit in die Playoffs. Dort erfüllte das Team die Erwartungen und verlor in drei Serien nur zwei Spiele. Auch das Finale gegen Golden Guardians konnte Cloud9 souverän mit 3:1 für sich entscheiden und steht damit sicher im Hauptevent des internationalen Mid-Season Invitational, während der Gegner in den Play-Ins startet.