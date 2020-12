CS:GO-Spielervereinigung protestiert vor Blast Fall Finals

Einer umstrittenen Regel des Veranstalters Blast möchten die CS:GO-Spieler in Zukunft nicht mehr folgen. Foto: Blast Premier/dpa (Bild: dpa) (Foto: Blast Premier/dpa)

Kopenhagen - Die Counter-Strike-Spielervereinigung CSPPA sorgt zum Beginn der Blast Premier Fall Finals für Aufruhr. Einer umstrittenen Regel des Veranstalters, die Teilnehmer während der Spiele zu Sprach- und Bildschirmaufzeichnungen verpflichtet, möchten die Spieler in Zukunft nicht mehr folgen.

Die erste Serie des Blast Fall Finals zwischen Vitality und mousesports begann mit zwei Stunden Verspätung, da die Spieler sich weigerten, dem Sprachchat des Veranstalters beizutreten. Aufnahmen aus diesem wurden von Blast bislang regelmäßig öffentlich im offiziellen Stream eingespielt.

Auch die Aufnahme des Bildschirms ist verpflichtend. Wie die Integritätskommission ESIC vergangene Woche bekanntgegeben hatte, sei es seit der Corona-Pandemie häufig dazu gekommen, dass Spieler oder Coaches Informationen vom Gegnerteam erlangten, indem sie während der Spiele unerlaubt in die Streams schauten. Strafen wurden dazu zwar nicht ausgesprochen, die Überwachung des Bildschirms könnte solche Regelverstöße jedoch verhindern.

In einer Mitteilung auf Twitter kritisierte CSPPA die Vorgaben, da durch die Sprachaufnahmen im Stream in der Vergangenheit geheime Strategien öffentlich wurden. Auch die Bildschirmaufnahme sei unverhältnismäßig, da diese die Leistung des Spiels beeinträchtige.

Auch aus Datenschutzgründen sei das Vorgehen fragwürdig. In Zukunft wollen die Spieler die Teilnahme an Turnieren verweigern, solange die Verwendung dieser Daten nicht einwandfrei geklärt sei.

Verhandlungen im Vorfeld seien gescheitert, weil der Veranstalter in den Kritikpunkten nicht auf die Spieler zugekommen sei. Nicolas Estrup, Director of Product and Experience bei Blast, kündigte nach der ersten Serie in einer Stellungnahme Gespräche an. Auf die Forderungen der Spieler ging er jedoch nicht ein. «Wir werden hart daran arbeiten, uns damit zu befassen, was hier heute passiert ist», sagte er.

