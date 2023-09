Das erste Jahr des LoL Equal eSports Cups - ein Erfolg?

Zwei größere Namen aus der deutschen LoL-Szene, Eintracht Spandau und Unicorns of Love, nahmen mit ihren Teams für den EEC nicht an allen Qualifiern teil. Aus Spandau heißt es auf dpa-Anfrage, das Team sei wegen interner Differenzen und einem großen Skill-Unterschied nach zwei Qualifiern nicht mehr angetreten. UoL schaffte es beim ersten Open Qualifier nicht in die Hauptrunde und trat danach nicht mehr an.