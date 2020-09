Dota 2-Turnier ESL One Germany angekündigt

Volle Ränge wie hier bei der ESL One Hamburg wird es beim online-Turnier wohl nicht geben. Foto: ESL/McDonald's Deutschland/obs (Bild: dpa) (Foto: ESL/McDonald's Deutschland/obs)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Köln – Der deutsche Turnierorganisator ESL hat mit der ESL One Germany sein nächstes großes Dota 2-Turnier angekündigt. Der online-Wettkampf wird am 5. Oktober beginnen und wird bis zum 1. November laufen.

Beim vierwöchigen Turnier werden 16 Teams aus West- und Osteuropa gegeneinander antreten. Mit Teams wie Secret, VP und OG sind auch die Top-Teams beider Regionen vertreten. Dank der langen Laufzeit sind im Format insgesamt acht Ruhetage eingeplant. Anders als bei vorherigen online-Turnieren der ESL wird die ESL One Germany lediglich eine regionale Division haben. Diese hat jedoch mit 400.000 Euro das bisher größte Preisgeld des Jahres für ein ESL-organisiertes Dota-Event. Die Verteilung richtet sich nach dem Abschneiden der Teams in den Playoffs, welche am 23. Oktober beginnen.

© dpa-infocom, dpa:200915-99-575514/2