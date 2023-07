Dota-Profi tOfu: „Haben uns über Burnout unterhalten“

„Mein persönlicher Tiefpunkt war nach der Dreamleague 19“, sagt tOfu. Das Finalmatch gegen die Rivalen von Team Liquid wurde zwar mit 3:2 gewonnen, dauerte aber bis Mitternacht. Der Flug zum Major-Turnier in Berlin sei gleich am nächsten Tag in der Früh gegangen, tOfu habe nur vier Stunden geschlafen. „Da habe ich meinen Jungs, halb aus Spaß, gesagt: "Jungs, wie wärs wenn wir unser erstes Spiel einfach absagen, GG callen und wir schlafen alle ein bisschen mehr."“