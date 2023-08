Dr. Erhano fordert bessere Abschirmung der FIFA-Profis

Ob League of Legends, Counter Strike oder Starcraft 2: Die Spieler sitzen teilweise in schalldichten Kabinen, sind auf der Bühne getrennt, haben isolierende Kopfhörer auf - undenkbar, dass die E-Sportler eine Leinwand mit der Live-Übertragung oder den Bildschirm ihrer Gegner sehen könnten. Das liegt auch daran, dass es in diesen Spielen geheime Informationen gibt: Taktiken, Positionen, Angriffe.