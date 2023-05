DullenMIKE kämpft sich ins VBL-Finalturnier in FIFA 23

„Ich brauche mentale Hilfe“, sagte DullenMIKE in seinem Livestream auf Twitch kurz nach dem entscheidenden Elfer. Er wischte den Nervositätsschweiß an seinen Händen am Pullover ab. Der Spieler von Fokus hätte es an diesem Wochenende kaum spannender machen können. Im Schweizer-Modus schaffte er es mit drei Siegen in fünf Spielen nur knapp in die K.o.-Runde.