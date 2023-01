E-Sport: Und immer noch geht es um die Gemeinnützigkeit

Der politische Wille, klare Regeln zu schaffen, wird auf dem German Esports Summit erneut formuliert. „Die nötige Anpassung des Gemeinnützigkeitsrechtes hat in diesem Jahr leider noch nicht geklappt. Ich sage aber ganz klar, dass wir hier dranbleiben“, sagt Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, in einem Grußwort. Das von den Grünen geführte Wirtschaftsministerium ist in der Ampelkoalition für Gaming und E-Sport zuständig. Gemeinnützigkeitsfragen liegen jedoch beim Finanzministerium unter Christian Lindner (FDP).