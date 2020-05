E-Sport: Wenn der Fußball bei Fifa wenigstens virtuell rollt

Konsole, die den Ball bedeutet. Foto: dbf

GIESSEN (dbf). Mit dem Aufleuchten eines kleinen blauen Lichts fängt alles an. Die Tasche braucht nicht mehr gepackt zu werden, die Schuhe setzen weiter Staub an und das Auto kann in der Garage bleiben. Doch das Licht der Konsole muss leuchten, wenn die heimischen Amateurfußballer derzeit zumindest indirekt ihrem Hobby nachkommen wollen. Und, noch wichtiger, das W-Lan muss stabil sein. Denn nur dann können sich die Kicker von der Couch aus mit Gleichgesinnten weltweit virtuell messen. Oder, wie es dieser Tage meist zu beobachten ist, bevorzugt hessenweit.

Aber nochmal auf Anfang: Durch die Corona-Krise ist jeglicher Trainings- und Spielbetrieb aktuell untersagt. Klar, dass deshalb der ohnehin boomende E-Sport, der sich hierzulande in den allermeisten Fällen auf Fußball und damit die aktuelle "Fifa"-Gamingversion bezieht, da eine ganz neue Sphäre der Akzeptanz erreicht hat.

Und so muss man momentan fast aufpassen, nicht den Überblick zu verlieren, da abgesehen vom gewohnten Online-Gezocke zwischen Freunden nun verschiedene offizielle Ligen und Turniere aus dem mit viel Langeweile und Freizeit versetzten Nährboden aufploppen.

Viele hessische Teams sind etwa beim "StayatHome"-Cup des Hessischen Fußball-Verbands angemeldet, einer Art Hessenpokalturnier an der Konsole. Dazu hat die Regionalliga Südwest ähnlich der Fußball-Bundesliga eine Liga ins Leben gerufen, in der sich dann zum Beispiel der FC Gießen und der TSV Steinbach Haiger an der PlayStation duellieren. Manche Fußballkreise richten zudem monatliche Kreismeisterschaften aus.

Zeitgleich zur Anmeldung für den HFV-Cup ging auch unser Online-Amateurfußballportal FuPa Mittelhessen mit geplanten E-Sport-Ligen an die Fußball-Öffentlichkeit. 124 Teams trugen sich binnen weniger Tage in die Teilnehmerlisten ein, was sechs geografisch unterteilte Staffeln erbrachte. Die Gießener Gruppe C, in der 22 Teams am virtuellen Ball sind - zum Teil mehrere aus einem Verein -, führt die FSG Queckborn/Lauter vor der TSG Leihgestern II, der FSG Laubach und dem Kurdischen FC an. Und auch Regionalligist FC Gießen ist vertreten, rangiert vor der (nur virtuell) abstiegsbedrohten Zone auf Rang 17.

Was macht den Reiz des virtuellen Fußballs aus? Es ist nicht nur die klassische Pausenfüllerfunktion. Vielmehr ist E-Sport unter den aktiven Kickern ohnehin immer gefragter. Aufgrund der vielen Gamer geht es nun also auch um Prestige - besonders in Wettbewerben wie der FuPa-Liga, wenn das ausgefallene Lokalderby dann eben an der Konsole ausgespielt wird - gestreamt auf entsprechenden Plattformen wie YouTube oder Twitch teils über hundert Zuschauern.

Wenn dann noch der B-Liga-Kicker die Chance hat, Regionalliga-Halbprofis wie Nico Rinderknecht (FC Gießen) im Eins-gegen-Eins nasszumachen, ist das ein weiterer Aspekt, der die Fußballer an die Konsole lockt. Wo man in Kontakt bleibt, gemeinsam Spaß hat, und die Sehnsucht nach dem echten Rasen zumindest für wenige Minuten gestillt werden kann. Und dann leuchtet manches Auge nach Abpfiff sogar heller als das Lämpchen der Konsole.