EEF bleibt bei Ausschluss des russischen E-Sport-Verbands

Berlin (dpa) - . Der europäische E-Sport-Verband EEF bleibt bei seiner Sperre des russischen Verbandes RESF. „Die EEF verpflichtet sich wegen der Vorwürfe gegen die RESF, am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligt zu sein, an seiner Aussetzungspolitik gegenüber der RESF festzuhalten“, heißt es in einem Statement des Verbands.