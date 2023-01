Eintracht-Spandau-Leitung: Über Erwartungen und Ziele

Baltes: Während wir das Bus-Ding machen, war eigentlich Konsens: Das war die dümmste Idee, die wir je gehabt haben. Wie viel Aufwand da reingeflossen ist von so vielen unterschiedlichen Leuten, teilweise auch extern aus der Community. Da ist so viel auch schiefgegangen. Und jetzt steht man da in so einem geilen Bus und man merkt, was wir in unserem ersten Jahr eigentlich alles schon umsetzen konnten.