Erster LEC-Saisonsieg: Schalke verschärft Fnatics Krise

Das kennen Fnatic-Fans anders: Mit einer Spielstatistik von 4:5 belegt Fnatic den fünften Platz der Tabelle. Foto: Michal Konkol/dpa (Bild: dpa) (Foto: Michal Konkol/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Mit einer großen Überraschung schließen Schalke 04 Esports und Fnatic die letzte Spielwoche der Hinrunde der europäischen League-of-Legends Profiliga ab. So fuhr Schalke in rund 32 Minuten einen klaren Sieg gegen den Weltmeisterschafts-Kandidaten von 2019 ein.

Fnatic setzte somit seine Pechsträhne fort und konnte nun schon das fünfte Spiel des Summer Splits nicht für sich entscheiden. Schalke verbleibt mit einer Spielstatistik von 1:8 auf dem letzten Platz.

An G2 ging die Abwesenheit des Botlaners Luka «Perkz» Perković, der momentan seinen Urlaub mit seiner Familie verbringt, wohl nicht spurlos vorbei. Zwar konnte das Top-3-Team gegen Misfits Gaming am Freitagabend einen Sieg einholen, gegen den Tabellen-Vorletzten Excel Esports gerat das Team rund um den eingewechselten Botlaner Kristoffer «P1noy» Albao Lund Petersen aber ins Straucheln.

Besonders stark gehen MAD Lions und Rogue aus Spielwoche vier hervor. Beide Teams konnten all ihre Spiele an diesem Wochenende gewinnen und belegen gemeinsam den ersten Platz in der Tabelle. G2 und Misfits folgen auf Platz 3. SK Gaming, Origen, Excel, Fnatic und Vitality teilen sich nun allesamt den fünften Platz.

© dpa-infocom, dpa:200704-99-675173/2