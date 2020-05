eSport-Liga Mittelhessen: Doppelschlag durch SG Landenhausen

Alle Ergebnisse gibt es auf fupa.net/mittelhessen unter "eSport". Foto: Kopf

Lauterbach (mcs). Auf den Fußballplätzen herrscht aufgrund der Kontaktsperren landauf, landab zwar noch weitestgehend Leere, dafür rollt der Ball zumindest virtuell durch die Wohnzimmer einiger heimischer Vereine und Spieler. So treten in der E-Sport-Liga des Fußballportals "FuPa Mittelhessen" gleich vier Vertreter der Region an. In Gruppe D duellieren sich dabei die FSG Vogelsberg, die SG Landenhausen und die KSG Radmühl, die sogar mit zwei Teams an den Start gegangen ist, im Online-Fußballspiel Fifa 2020, ausgetragen auf der Playstation 4. Die ersten vier Team qualifizieren sich dabei nach Ende der Hauptrunde für die K.o.-Phase, der Tabellenfünfte darf zumindest noch auf ein Weiterkommen kommen.

Jüngst standen die Spieltage fünf und sechs der Gruppe D an, die sich mit Teams aus Fulda, Lauterbach, Schlüchtern und Gelnhausen speist, - und die Resultate der heimischen Teams fielen doch höchst unterschiedlich aus. Ein Desaster erlebte in der ersten Partie des Abends die bis dahin auf Rang fünf liegende KSG Radmühl, die gegen Altenmittlau böse mit 1:11 (!) unter die Räder kam. Durch das 1:1 im Anschluss gegen Gelnhausen II gelang zumindest eine Teil-Rehabilitation, Zwischenrang sieben lässt aktuell noch alle Chancen offen. Gänzlich ohne Punkt blieb dagegen die zweite Vertretung der KSG, sie kassierte sowohl gegen Gelnhausen II (0:6) als auch gegen Landenhausen (1:6) klare Pleiten und liegt aktuell nur auf dem 19. und damit dem vorletzten Tabellenplatz.

Für die gegen Radmühl II siegreiche SG Landenhausen war der Montag nach zuvor vier Pleiten zu Saisonbeginn und der "roten Laterne" ein echtes Erfolgserlebnis, denn nicht nur das Nachbarschaftsduell wurde klar für gewonnen, auch gegen Gelnhausen gelang beim 3:1 ein Dreier. Damit kletterte die SGL vom 20. auf den 16. Tabellenplatz und hat nun wieder Blut geleckt. "Auch wenn es nächste Woche gegen den Zweiten und den Dritten geht, haben diese Erfolge natürlich gut getan. Am Wichtigsten ist dabei der Spaß, der sollte absolut im Vordergrund stehen. Aber natürlich ist er auch größer, wenn man gewinnt", berichtete Nico Kaspar. Dieser teilte sich mit Teamkollege Julian Barth beide Partien, Barth spielte dabei jeweils den ersten, Kaspar den zweiten Durchgang. Während sein Kollege ihm gegen Radmühl (6:1) bereits eine 3:1-Pausenführung "mit auf den Weg in Hälfte zwei" gab, hieß es in Partie zwei gegen Gelnhausen zur Halbzeit 1:1. Kaspar dominierte seinen Gegner dann aber in Hälfte zwei und fuhr verdientermaßen die Saisonpunkte vier, fünf und sechs ein. Natürlich wurden die Erfolgserlebnisse umgehend auch in die Fußball-WhatsApp-Gruppe gepostet, was aber aufgrund der Tatsache, dass die Niederlagen der letzten Spieltage keine Erwähnung fanden, von den Mannschaftskollegen - wohl erwartungsgemäß - doch mit ein wenig Spott kommentiert wurde. "Dennoch treten wir jetzt mit breiter Brust zu den nächsten beiden Spielen an", so Kaspar. Dann könnte auch Jannis Lang zum Einsatz kommen.

Von den vier heimischen Vertretern liegt die FSG Vogelsberg nach einem knappen Drittel der Saison am besten im Rennen und aktuell mit Rang vier auf direktem Playoff-Kurs. Am Montag fuhr das Gespann Frech/Ortwein einen Sieg (6:1 gegen Wittgenborn) ein, musste aber auch eine Schlappe (2:3 gegen Fischborn II) einstecken. Mit zwölf Punkten sind die Aussichten aufs Weiterkommen dennoch sehr gut.