eSport-Team des SV Nieder-Moos scheitert bei "Stay at Home"-Cup

Nieder-Moos (mcs). Kein gutes Wochenende für den SV Nieder-Moos. Nachdem der Hessische Fußball-Verband (HFV) den Abbruch der Fußballsaison praktisch beschlossen hat, endete für den heimischen Vertreter am Sonntag auch die virtuelle Spielzeit. In der K.o.-Phase des "Stay at Home"-Cups des HFV unterlag das Team von Christian Schneider, Sebastian Otto und Sylvian Wenger der SG Trohe/Alten-Buseck mit 1:2. Während das Team aus dem Gießener Fußballkreis damit ins Achtelfinale einzog, geht der "Wildsaumodus" des SVN nicht weiter.

"Trotz des Auftaktsieges waren wir letztlich chancenlos gegen die starken Spieler der SG Trohe/Alten-Buseck, die verdient in die nächste Runde eingezogen sind. Es unter die besten 32 eines 128 Mannschaften starken Teilnehmerfeldes geschafft zu haben, konnte sich sicherlich trotzdem sehen lassen. Wir sind gespannt, wer sich letztlich durchsetzen wird", berichtete Sebastian Otto.

Der Spielertrainer des Schlüchterner A-Ligisten hatte zunächst die Hoffnungen auf einen Sprung unter die besten 16 Mannschaften genährt, ließ er seinem Gegner Marcel Weitzel in der Auftaktpartie doch keinerlei Chance. Bereits zur Pause lag Otto mit 3:0 in Führung und feierte am Ende einen klaren 5:1-Sieg. Damit hätte es nur noch eines weiteren Sieges bedurft, doch in den weiteren Spielen des Sechszehntelfinales erwies sich die SG Trohe/Alten-Buseck als zu stark. Zunächst besiegte Robert Wartmann den SVN-Teamkapitän Christian Schneider klar mit 4:1, und auch im letzten und entscheidenden Match behielten die Gießener die Oberhand. Zwar konnte Sylvian Wenger den frühen 0:1-Rückstand noch ausgleichen, wurde im Anschluss aber klar dominiert und verlor ebenso wie Schneider noch mit 1:4. Während das "Abenteuer eSport" für Nieder-Moos damit beendet ist, trifft der siegreiche Kontrahent nun im Achtelfinale auf die SG Lahnfels.

"Der Sieg Trohe/Alten-Busecks geht absolut in Ordnung, es hat uns dennoch Spaß gemacht", so Otto, der hofft, dass der HFV aufgrund des Saisonabbruchs vielleicht Interesse an einem weiteren Turnier hat und für die Teams noch ein weiteres auf die Beine stellt. "Sollte ein solcher Wettbewerb nochmal durchgeführt werden, sind wir selbstverständlich wieder dabei!"