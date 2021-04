European Masters: Deutsches LoL-Team BIG bisher ungeschlagen

Für Adam „LIDER” Ilyasov und sein jetziges Team mousesports geht es in der Rückrunde der Gruppenphase um einen Platz in der K.O.-Runde der European Masters. Foto: Michal Konkol/Riot Games/dpa (Bild: dpa) (Foto: Michal Konkol/Riot Games/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Die Hinrunde des League-of-Legends-Turniers European Masters ist für die deutschen Teams sehr wechselhaft verlaufen. Während BIG drei Spiele in Folge gewann, mussten Schalke 04 Evolution und mousesports je zwei Niederlagen einstecken.

Nach einem gelungenen Auftakt-Sieg am ersten Spieltag der Gruppenphase lief es in den folgenden Partien für Schalke nicht mehr nach Plan. Die Königsblauen mussten sich sowohl Cream Real Betis als auch Karmine Corp geschlagen geben. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei mouz ab - die Hamburger starteten mit einem Sieg gegen Macko Esports in das Turnier, danach folgten jedoch zwei Niederlagen gegen Illuminar Gaming und UCAM Esports.

Für den Prime-League-Sieger BIG sieht es besser aus: das Team konnte sich auch gegen Anorthosis Famagusta Esports souverän behaupten. Damit bleiben die Berliner mit dem dritten Sieg in Folge weiter ungeschlagen. Am nächsten Dienstag beginnt die Rückrunde der Gruppenphase, in der noch alle deutschen Teams auf ein Weiterkommen hoffen dürfen.

© dpa-infocom, dpa:210417-99-247038/2