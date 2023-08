Evil Geniuses ist Valorant-Weltmeister, Sieg gegen Paper Rex

Nach zwei ausgeglichen Maps zu Beginn, mit einem 13:10-Erfolg von EG auf Split und einem 13:11-Sieg von Paper Rex auf Ascent, begann das Momentum zugunsten von Evil Geniuses zu wechseln. Erst sicherte sich das Team in dominanter Weise einen ungefährdeten 13:5-Erfolg auf Bind, nur um in der Folge auf Lotus (13:10 für EG) den ersten WM-Titel in Valorant in der EG-Geschichte perfekt zu machen und anschließend im goldenen Konfettiregen den Titel zu feiern.