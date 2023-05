Favorit w7m gewinnt R6-Major Kopenhagen - Liquid chancenlos

Kopenhagen (dpa) - . Die Frage war nie ob, sondern wann dieses Rainbow-Six-Team seinen ersten großen Siege-Titel gewinnt: Weniger als drei Monate nach ihrer Final-Niederlage beim Six Invitational in Montreal haben die Vize-Weltmeister von w7m esports das R6-Major in Kopenhagen gewonnen. Die Brasilianer entschieden ein letztlich einseitiges Finale gegen ihre Landsleute von Team Liquid souverän mit 3:0 (7:5, 8:6, 7:3) für sich.