FIFA-Profi RBLZ_Umut: Verpasste WM-Qualifikation tat weh

Antwort: Das tat schon weh. Ich war die ganze Saison in der VBL Club Championship ungeschlagen. In der eChampions League war ich unter den Top Drei in Europa. Du spielst das ganze Jahr über sehr viele Turniere und Qualifier, sammelst über fünf, sechs Monate so viele Punkte und dann hast du in den Playoffs zwei Spiele, die quasi über deine ganze Einzelsaison entscheiden. In der Upper Bracket, ein Spiel von der Qualifikation entfernt, habe ich im Elfmeterschießen verloren. In einem Spiel, das meiner Meinung nach sehr unglücklich für mich gelaufen ist. Aber manchmal ist es bei FIFA so, dass man als besserer Spieler nicht belohnt wird.