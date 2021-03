Fnatic eliminiert SK aus Playoffs der LoL-Liga LEC

Offline-Rückkehr geglückt: Fnatic gewann gegen SK erstmals wieder vor Ort im Berliner LEC-Studio. Foto: Riot Games/dpa (Bild: dpa) (Foto: Riot Games/dpa)

Berlin - Fnatic hat sich in der ersten Playoff-Serie der europäischen League-of-Legends-Liga LEC durchgesetzt. In einem umkämpften 3:1 musste sich das Team gegen SK Gaming allerdings ordentlich ins Zeug legen.

«Wir mussten uns sehr anstrengen, da wir auf unserer Seite mehrere falsche Entscheidungen getroffen haben. SK hat uns da gut bestraft», sagte Fnatics Toplaner Gabriël «Bwipo» Rau im Interview nach dem Spiel. «Aber unsere Spieler sind individuell sehr stark. Wenn wir Spiele wegen falscher Entscheidungen wegwerfen, können wir diese Fehler zwischen den Spielen beheben.»

Fnatic gelang der bessere Start in die Serie. Das Team zeigte jedoch Unsicherheiten, die SK ausnutzen konnte. Im ersten Spiel konnte sich SK darüber recht lang in der Partie halten, musste später aber die Niederlage eingestehen.

Das zweite Spiel begann mit einem Vorsprung für Fnatic - als es darum ging, diesen zum Sieg auszuspielen, wirkte das Team jedoch ratlos. In den Teamkämpfen konnte sich SK mit der Zeit immer besser behaupten, und drehte einen großen Rückstand am Ende sogar noch zum Ausgleich.

Im dritten Spiel ging Fnatic erneut mit einem Vorsprung heran. SK konnte nach einem verlorenen Kampf am Ahnendrachen nichts mehr am 2:1 für Fnatic ausrichten.

Fnatic benötigte damit nur noch ein Spiel, um in die nächste Runde einzuziehen. Dieses begann mit einem Desaster für SK: In einem Level-Eins-Kampf musste das Team früh drei Eliminierungen an den Gegner abgeben. SK wehrte sich zwar weiter stark gegen das Erstrundenaus, am Ende aber vergebens. Fnatic sichert sich mit dem 3:1 den Einzug in die nächste Runde.

