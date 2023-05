Fnatic steht ungeschlagen im Finale der Valorant EMEA League

Nebeneffekt: Durch den Finaleinzug ist Fnatic beim Masters in Tokio im Juni direkt für die K.o.-Runde qualifiziert. Etwas, worüber sich vor allem Fnatics Trainer Jacob „mini“ Harris im Liga-Livestream freute: „Ich habe den Jungs gesagt, es sei keine große Sache, aber in Wirklichkeit ist es gut! Die Zeit zwischen unserer Ankunft in Tokio und den Spielen ist kurz. Wir brauchen diese Zeit.“