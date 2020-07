FSG Homberg/Ober-Ofleiden scheidet im Halbfinale aus

Jetzt teilen:

Alsfeld (chn). Im Halbfinale war Schluss: Die Gamer der FSG Homberg/Ober-Ofleiden um Michele Weiser waren bei der eSports-Liga von FuPa Mittelhessen bis ins Halbfinale vorgerückt, hatten hierbei aber am Ende das Nachsehen gegen den Hochtaunus-Vertreter Usinger TSG. Das Hinspiel, das statt Donnerstag, wie ursprünglich geplant, bereits am Mittwochabend ausgefochten wurde, ging mit 2:0 an die UTSG. Nur kurze Zeit später standen sich beide Farben im Rückspiel auf der Konsole Playstation 4 (FIFA 20) erneut gegenüber. Das zweite sechsminütige virtuelle Fußball-Match entschieden dann sogar die Ohm-Kicker mit 3:2 zu eigenen Gunsten - in der Summe beider Partien hatte Usingen aber letztendlich die Nase vorn. Die TSG trifft im Endspiel auf den zweiten Semifinalsieger, den SSV Medenbach (Kreis Dillenburg), der nach zwei Partien gegen die FSG Queckborn/Lauter mit 3:2 triumphierte.