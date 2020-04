FSG Vogelsberg kann doch Derby: 4:1 gegen SG Landenhausen

Die Ergebnisse der Spieltage 3 und 4 in der Gruppe D der "FuPa e-Sport-Liga Mittelhessen". Screenshot: Kopf

Lauterbach (mcs). Auf den Fußballplätzen herrscht aufgrund der Kontaktsperren landauf uns landab zwar gähnende Leere, dafür rollt der Ball zumindest virtuell durch die Wohnzimmer einiger heimischer Vereine und Spieler. So treten in der eSport-Liga des Fußballportals "FuPa Mittelhessen" gleich vier heimische Vertreter an. In Gruppe D duellieren sich dabei die FSG Vogelsberg, die SG Landenhausen und die KSG Radmühl, die sogar mit zwei Teams an den Start gegangen ist, im Online-Fußballspiel "Fifa 2020", ausgetragen auf der Playstation 4.

20 Mannschaften umfasst die Staffel, in der jeweils montags zwei Spieltage absolviert werden, und speist sich aus Teams aus Fulda, Lauterbach und Schlüchtern, aber auch aus Gelnhausen. Wenn die im Modus "jeder-gegen-jeden" ausgetragene Hinrunde gespielt ist, qualifizieren sich die besten vier Teams jeder Gruppe und die beiden besten aller Tabellenfünften für die anschließende K.o-Phase.

Nach bisher vier von 19 Spielen ist die KSG Radmühl I mit neun Punkten auf Rang fünf liegend von den heimischen Mannschaften am besten platziert, die FSG Vogelsberg folgt mit der gleichen Punktzahl auf Rang sechs.

Dabei verlief vor allem der jüngste Montag für das Team von Marc Ortwein und Patrick Frech nach Wunsch. Nach einem gemischten ersten Ligaabend mit einer Niederlage gegen Radmühl I (2:4) und einem knappen 4:3-Sieg gegen Hesseldorf/Weilers/Neudorf legten die Vogelsberger diesmal einen perfekten "Sechs-Punkte-Montag" hin. Zudem bewiesen die FSG-Akteure, dass sie auch Derbys können, gegen die SG Landenhausen gelang Frech ein glatter 4:1-Erfolg. "Der war auch absolut gerechtfertigt. Patrick hat gut gespielt und völlig verdient gewonnen", berichtet Ortwein, der im Anschluss mit einem knappen 2:1-Erfolg gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellendritten 1. FC 03 Gelnhausen II nachlegen konnte. "Auch dieser Sieg ging aus meiner Sicht völlig in Ordnung, da ich im Laufe des Spiels insgesamt vier Mal Pfosten oder Latte getroffen habe. Aber wie im richtigen Fußball, so ist es auch an der Playstation: wenn du deine Chancen nicht nutzt, dann kann das bestraft werden", berichtet der 38-Jährige und denkt dabei sicherlich vor allem an den Alu-Treffer Gelnhausens in der Schlussminute. Da es am ersten Spieltag doch einige Probleme mit der Verbindung gab, trafen sich Ortwein und Frech nun in Herbstein, die Technik sorgte diesmal für keinerlei Probleme und konnte den Siegeszug damit nicht stoppen.

Während die KSG Radmühl II mit drei Zählern den 15. Tabellenplatz einnimmt, hat die SG Landenhausen derzeit die "Rote Laterne" inne und steht als einziges Team der Liga noch ohne jeglichen Punktgewinn da. Doch schon am nächsten Montag bietet sich die Chance, dies zu ändern, dann treffen die Spielgemeinschaft und Radmühl II im direkten Duell aufeinander.

Ein weiterer Vertreter der Region Fulda ist der TSV Pilgerzell, im realen Leben Tabellendritter der Kreisoberliga Mitte. In der eSport-Liga Mittelhessen stehen die Pilgerzeller aktuell auf dem elften Rang nach einem Sieg gegen die KSG Wüstwillenroth/Lichenroth (8:2) und einer Niederlage gegen die KG Wittgenborn (2:4) sowie Punkteteilungen mit der SG Sotzbach/Birstein (1:1) und dem SV Pfaffenhausen (2:2), allesamt Vertreter des Fußballkreises Gelnhausen.