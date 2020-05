FSG Vogelsberg und KSG Radmühl punkten

Foto: dpa

Lauterbach (mcs). Auf den Fußballplätzen herrscht aufgrund der Kontaktsperren landauf, landab zwar noch weitestgehend Leere, dafür rollt der Ball zumindest virtuell durch die Wohnzimmer einiger heimischer Vereine und Spieler. So treten in der E-Sport-Liga des Fußballportals "FuPa Mittelhessen" gleich vier Vertreter der Region an. In Gruppe D duellieren sich dabei die FSG Vogelsberg, die SG Landenhausen und die KSG Radmühl, die sogar mit zwei Teams an den Start gegangen ist, im Online-Fußballspiel Fifa 2020, ausgetragen auf der Playstation 4. Die ersten vier Team qualifizieren sich dabei nach Ende der Hauptrunde für die K.o.-Phase, der Tabellenfünfte darf zumindest noch auf ein Weiterkommen kommen.

Verglichen mit den acht Niederlagen in den acht Spielen der Vorwoche sah es in dieser Woche leicht besser aus für die heimischen Vertreter, aber auch diesmal blieben zumindest zwei Teams ohne jeglichen Zähler. Dabei hat die KSG Radmühl II weiterhin die "rote Laterne" inne, nach den Niederlagen gegen die Topteams Altenmittlau (1:3) und Niedermittlau (0:5) steht die zweite Vertretung der KSG mit nur drei Zählern auf dem 20. Tabellenplatz. Nur zwei Ränge und drei Punkte besser platziert ist die SG Landenhausen, sowohl gegen Pilgerzell (2:6) als auch gegen Wüstenwillenroth (0:4) blieben die Nicolas Kaspar und Co. chancenlos.

Zwischen "Genie und Wahnsinn" wandelte an den Spieltagen 13 und 14 die KSG Radmühl I. Setzte es gegen Wüstenwillenroth noch eine herbe 1:7-Pleite wurde der SV Pfaffenhausen im Anschluss förmlich vom Platz gefegt. Mit 8:0 wurde der Tabellennachbar bezwungen, Platz 13 steht aktuell zu Buche.

Sieg und Niederlage gab es am Montagabend auch für die FSG Vogelberg, die, auf dem neunten Rang liegend, von den heimischen Clubs tabellarisch am besten platziert ist. Dabei gelang Patrick Frech ein knapper, aber verdienter 4:3-Erfolg gegen Hesseldorf II, Marc Ortwein musste sich aber trotz zwischenzeitlicher 1:0-Führung noch klar mit 1:4 gegen Sotzbach/Birstein geschlagen geben. "Das war von daher ein bisschen ärgerlich, da ich nach dem 1:0 die dicke Chance hatte, auf 2:0 zu erhöhen. Wäre mir das gelungen, wäre das Spiel möglicherweise anders gelaufen. Zudem wären die drei Punkte sehr wichtig für die Tabelle gewesen", so Ortwein selbstkritisch.

In der Tat hätten mit dann 21 statt der aktuellen 18 Zähler nur drei auf den vierten und damit den Quali-Rang gefehlt, den momentan Team II der HBRS-Auswahl einnimmt. Und dennoch ist der Truppe der FSG der Spaß noch lange nicht vergangen, die Hoffnungen auf eine bessere Platzierung sind nach wie vor vorhanden. "Es ist immer wieder spannend, zumal du ja auch nie weißt, gegen wen du beim Gegner antreten musst. Wir haben jetzt schon gegen viele Topteams gespielt und wollen in den nächsten Partien noch ein wenig klettern. Dann schauen wir mal, wofür es am Ende reicht", gibt sich Ortwein durchaus noch optimistisch.