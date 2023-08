G2 Esports schafft direkten Sprung in IEM-Cologne-Halbfinale

„Es fühlt sich fantastisch an, gerade nach der unterdurchschnittlichen Leistung im letzten Blast-Turnier“, sagte G2-Spieler Nikola „Niko“ Kovač im Interview nach dem Sieg. „Ich weiß nicht, woher diese Zuversicht kommt, aber wir sind im Moment sehr ruhig. Es fühlt sich einfach so an, als würden wir die Stages sehr gut spielen.“