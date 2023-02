G2 Esports steht im Finale des Rainbow Six Invitational

Im Finale am Sonntag kommt es für die Mannschaft mit Sitz in Berlin zum Rückspiel gegen das brasilianische Team w7m. Die SI-Debütanten, die sich in der K.o-Phase ungeschlagen durch den oberen Turnierbaum gekämpft hatten, gewannen ein erstes Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Gruppenphase mit 2:1.