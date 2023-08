G2 Esports triumphiert bei CS:GO-Turnier IEM Cologne

Mit dem Sieg auf der dritten Karte, auf der das Team ein Comeback von G2 gerade so verhindern konnte, rettete sich Ence noch in eine vierte Karte. Doch angeführt vom starken Ilya „m0NESY“ Osipov dominierte G2 dort in der zweiten Hälfte, und machte den wohl größten Erfolg der Organisation in CS:GO perfekt.