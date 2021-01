2 min

G2 Esports und Rogue an Spitze der europäischen LoL-Liga LEC

G2 Esports kann sich in der LEC beweisen: Der Titelverteidiger setzt sich in allen Spielen der ersten Woche klar durch - wenn auch nicht so sauber wie erwartet. Neben G2 sitzt allerdings noch ein weiteres Team an der Spitze der Tabelle.

Von dpa