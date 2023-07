G2 Gozen gewinnt zweites Game-Changers-Turnier in Europa

Für das Valorant-Roster der E-Sport-Organisation aus Berlin ist es der zweite Game-Changers-Erfolg in diesem Jahr. Angesprochen darauf, ob das Team nach dem wettbewerbsübergreifend mittlerweile sechsten Titel (EMEA Series und Championship) in knapp zwei Jahren müde werden könnte, verneinte die überraschte Gozen-Kapitänin: „Der Sechste? Was zum? Nein, natürlich werden wir nie müde zu gewinnen!“