G2 Gozen stolpert in Valorant Game Changers - Acend auf Kurs

Nach vier europäischen Titeln ging in der Game-Changers-Szene bislang nichts an G2 Gozen vorbei, im zweiten Split des Jahres zeigt das Team allerdings Schwächen. Nach drei Auftaktsiegen verlor G2 nicht nur gegen Gruppe-A-Spitzenreiter KPI Shine, sondern am Dienstag auch gegen das bislang nur einmal siegreiche Team Alliance.Coven.