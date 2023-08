G2 sichert sich WM-Teilnahme beim LEC-Saisonfinale gegen BDS

Diese Form bestätigte der Rekordmeister in der ersten Partie direkt. Doch BDS zeigte Kampfgeist und schlug ebenso dominant zurück. Nach einem klaren Sieg von G2 sah sich BDS in der vierten Partie zunächst vorne, doch dann ergriff G2 die Kontrolle und beendete die Serie mit 3:1. Der Titelträger sicherte sich damit auch direkt seinen Platz in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft. BDS hat gegen SK Gaming in der Lower Bracket indes auch noch die Chance auf die WM-Teilnahme.