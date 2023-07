G2 steht nach Sieg gegen Excel wieder im Finale der LEC

Die erste Partie der Best-of-Five-Serie ging klar an Favorit G2. Excel, das dieses Jahr bereits zweimal den zehnten Platz belegt hatte, ließ sich davon aber nicht unterkriegen: Zweimal glich das britische Team aus und brachte den Rekordmeister auch in der fünften Partie in Bedrängnis. Die Berliner drehten das Momentum aber zu ihren Gunsten und verhinderten vorerst Excels erste Finalteilnahme.