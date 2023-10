G2 und Fnatic vergeben letzte Playoff-Chancen in LoL Worlds

Fnatic war zu Beginn des Jahres noch Letztplatziert in der LEC, nun war sogar das WM-Viertelfinale noch möglich. Gegen Weibo gewann der Vizemeister in starker Manier das erste Spiel, blieb danach aber chancenlos. „Es ist enttäuschend, weil ich weiß, dass der Sieg möglich war“, schrieb Botlaner Oh „Noah“ Hyeon-taek auf X.