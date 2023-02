G2 und Heroic sichern Spitzenfinale in CS:GO IEM Katowice

Bereits in der Vorrunde zeigten sich G2 und Heroic als klare Favoriten, als die Teams als Gruppensieger direkt ins Halbfinale einzogen. Im Viertelfinale am Vortag schlug Navi den amtierenden Major-Gewinner Outsiders, während sich Liquid in einer engen Serie gegen Team Vitality durchsetzte. Ein historisches Comeback nach einem 0:12-Rückstand von Liquid sorgte für besonderes Aufsehen.